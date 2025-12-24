Verso Milan-Verona, Leao si candida per un posto: le ultime

Verso Milan-Verona, Leao si candida per un posto: le ultimeMilanNews.it
Oggi alle 11:00
di Federico Calabrese

Questioni di mercato ma soprattutto questioni di campo. Il Milan, dopo l'eliminazione dalla Supercoppa italiana, è pronto a scendere in campo domenica contro il Verona. Max Allegri può sorridere e ritrova Rafa Leao. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Leao si candida per un posto contro il Verona".

Nella giornata di ieri l'attaccante portoghese è stato confermato in gruppo ed appare molto probabile la possibilità che sia schierato da titolare domenica contro l'Hellas Verona.