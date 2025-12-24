Conte: "Contro Milan e Bologna abbiamo fatto due grandi prestazioni"

Il Napoli ha trionfato nella Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita. I partenopei hanno sconfitto lunedì sera il Bologna per 2-0, grazie a una doppietta di David Neres, conquistando così il secondo titolo del 2025 e con l'allenatore Antonio Conte. Il tecnico pugliese, per commentare la vittoria della sua formazione, è intervenuto ai microfoni di Thmanyah. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Antonio Conte: "Sono molto felice per questa vittoria perché la concentrazione è stata altissima: focus e attenzione sono rimasti al massimo in entrambe le partite e credo che abbiamo meritato di vincere. Contro il Milan prima e contro il Bologna poi abbiamo fatto due grandi prestazioni, creando tanto e potendo segnare anche più gol. Abbiamo costretto la linea difensiva avversaria all'errore, pressando alto e bene. Siamo stati efficaci nei duelli e negli attacchi alla porta"