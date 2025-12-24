Verso Milan-Verona, Gabbia in dubbio. In caso di forfait pronto De Winter

Il Milan continua a lavorare in vista della sfida contro il Verona. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, chi continua ad allenarsi da solo è, invece, Matteo Gabbia; il centrale, reduce dal trauma subito al ginocchio sinistro contro il Sassuolo, sta svolgendo terapie personalizzate e resta in dubbio.

Al suo posto, in caso di forfait, è pronto Koni De Winter. Intanto oggi è prevista una seduta di allenamento, mentre per domani Massimiliano Allegri ha concesso riposo e festa a tutti, calciatori, staff e dipendenti di Milanello.