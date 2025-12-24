Cercasi riscatto per Fullkrug: con il West Ham solo 413' giocati in questa stagione

Il Milan ha chiuso per Niclas Fullkrug. Per il tedesco è l'occasione del riscatto dopo mesi complicati. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come l'attaccante tedesco, col West Ham, in questa stagione abbia giocato solamente 413 minuti distribuiti in 9 presenze (con 0 gol).

L’ultima collezionata il 30 novembre. Il tedesco - capocannoniere in Bundesliga col Werder Brema nel campionato 2022-2023 con 16 reti - era arrivato a Londra nell’estate 2024, acquistato per 26 milioni (più 4 di bonus). Per ritrovare l’ultima rete ufficiale, bisogna tornare al 5 aprile, nella gara contro il Bournemouth.