West Ham, Nuno Espirito Santo: "Auguriamo ogni bene a Fullkrug. Ecco perchè qui non ha funzionato"

vedi letture

Nuno Espirito Santo, tecnico del West Ham, è intervenuto in conferenza in vista della sfida contro il Fulham e su Niclas Fullkrug, passato al Milan in prestito con diritto di riscatto, ha dichiarato: "Gli auguriamo ogni bene, qui non stava funzionando. Gli auguriamo ogni bene e che possa giocare al Milan. E noi siamo qui, abbiamo molto a cui pensare. Perché non ha funzionato? Non posso valutare appieno la situazione, sono arrivato da poco, ma alcuni piccoli infortuni non gli hanno permesso di giocare tante partite consecutive. Questa cosa ritarda la preparazione e la forma fisica di qualsiasi giocatore”.

FULLKRUG HA SCELTO LA MAGLIA NUMERO 9

La redazione di MilanNews.it può confermare che il centravanti tedesco ha scelto di indossare la maglia numero 9. Il giocatore più recente ad averla vestita è stato Luka Jovic che l'ha ereditata da Olivier Giroud nel corso dell'ultima stagione: il numero più ambito per ogni centravanti trova subito un nuovo padrone.