Milan, Joe Gomez resta il preferito per la difesa: le ultime
Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore. Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, il preferito a Casa Milan resta Joe Gomez del Liverpool, jolly difensivo che il Diavolo aveva già chiesto a fine agosto. La trattativa sembrava a un buon punto, prima che i Reds bloccassero tutto, in virtù del mancato trasferimento ad Anfield di Guehi.
Arne Slot non ha finora aperto alla cessione dell’ex nazionale inglese, ma la situazione però potrebbe cambiare a gennaio inoltrato, soprattutto se il Liverpool dovesse acquistare un difensore. Non è da escludere che Igli Tare si prenda del tempo per capire l’evolversi di questa vicenda.
L'area torna a riempirsi. Lo "Schiaffo del Montenegro". In attesa di Dusan. Il "Massimo Sistema" si chiama Milan
L'area torna a riempirsi. Lo "Schiaffo del Montenegro". In attesa di Dusan. Il "Massimo Sistema" si chiama Milan
Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l'Odissea di un calcio che ha perso la bussola
La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l'Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
E' successo di tutto: davvero clamoroso. Il Milan prende Fullkrug, arriva il difensore. Ma non basta
Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
