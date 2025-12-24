Milan, Joe Gomez resta il preferito per la difesa: le ultime

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore. Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, il preferito a Casa Milan resta Joe Gomez del Liverpool, jolly difensivo che il Diavolo aveva già chiesto a fine agosto. La trattativa sembrava a un buon punto, prima che i Reds bloccassero tutto, in virtù del mancato trasferimento ad Anfield di Guehi.

Arne Slot non ha finora aperto alla cessione dell’ex nazionale inglese, ma la situazione però potrebbe cambiare a gennaio inoltrato, soprattutto se il Liverpool dovesse acquistare un difensore. Non è da escludere che Igli Tare si prenda del tempo per capire l’evolversi di questa vicenda.