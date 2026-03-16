Ravezzani non ha dubbi: "Estupinan è inadatto per una grande squadra"
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato alcuni suoi pensieri su X dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio: "Allegri ha una colpa grave: Estupinan è indiscutibilmente inadatto per una grande squadra. Rimetterlo a sx è stato errore esiziale. Ma Allegri è anche l’allenatore che mantiene al secondo posto un Milan modesto in troppi interpreti (Jashari, Fofana, gli attuali Leao e Pulisic).
Passano gli anni, ma Leao non cambia mai. Stesso stadio, stesso avversario, stessa scena deprimente verso allenatore e compagni. L’uscita al passo col Milan che perde dimostra che resta un solista incapace di soffrire per la squadra. Quindi non un campione. Tutto qui".
Allegri ha una colpa grave: Estupinan è indiscutibilmente inadatto per una grande squadra. Rimetterlo a sx è stato errore esiziale. Ma Allegri è anche l’allenatore che mantiene al secondo posto un Milan modesto in troppi interpreti (Jashari, Fofana, gli attuali Leao e Pulisic).— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 15, 2026
Passano gli anni, ma Leao non cambia mai. Stesso stadio, stesso avversario, stessa scena deprimente verso allenatore e compagni. L’uscita al passo col Milan che perde dimostra che resta un solista incapace di soffrire per la squadra. Quindi non un campione. Tutto qui. #Milan— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 15, 2026
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