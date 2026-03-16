Gasperini replica a Fabregas: "Non stimo i comportamenti del Como"
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina". È la replica di Gian Piero Gasperini all'ANSA dopo le parole di Cesc Fabregas che ha accusato il tecnico della Roma di non averlo salutato a fine partita. "Ci vuole rispetto, bisogna dare la mano", aveva detto l'allenatore del Como. (ANSA).
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