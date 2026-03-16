A Ostia e Fiumicino l'evento "Onda azzurra oltre la partita"

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(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Verrà presentato mercoledì 18 marzo a Palazzo Valentini l'evento 'Onda azzurra oltre la partita', in programma i prossimi 28 e 29 marzo a Ostia Lido e Fiumicino. Sul litorale romano arriverà la mostra itinerante 'Un secolo d'azzurro', promossa dall'associazione Sant'Anna e patrocinata dalla Figc e dal Museo di Coverciano, in cui saranno esposte le Coppe del Mondo vinte dalla nazionale a Madrid e a Berlino oltre a palloni, scarpini, maglie e cimeli vari. L'evento è promosso dall'Asd Ostia Calcio 1884, che lavora con ragazzi dai 5 ai 14 anni facendoli allenare ogni sabato su un campetto sterrato all'Idroscalo. Nel corso della presentazione, moderata dai giornalisti Jacopo Volpi e Federica Afflitto, interverranno il presidente della Lega nazionale dilettanti, Giancarlo Abete, l'assessore allo sport di Roma Alessandro Onorato, il direttore ad interim di RaiSport Marco Lollobrigida e altre personalità del mondo del calcio.

Ospite d'onore Marco Tardelli, che del Mondiale vinto a Madrid nel 1982 fu indimenticabile protagonista. Nel corso dell'incontro sarà consegnata una targa a Francesco Franchi, presidente della Fondazione intitolata al padre Artemio. (ANSA).