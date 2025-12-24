Domani giorno di riposo, il Milan tornerà ad allenarsi a Santo Stefano: il programma

Domani giorno di riposo, il Milan tornerà ad allenarsi a Santo Stefano: il programmaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:50News
di Federico Calabrese

Oggi ultimo giorno di allenamento per il Milan, prima di un giorno di relax in vista del 25 dicembre. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i lavori a Milanello riprenderanno nel giorno di Santo Stefano con la seduta dell'anti-vigilia di Milan-Verona.

In quell'occasione, Massimiliano Allegri inizierà a proporre le prime prove tattiche verso la sfida contro gli scaligeri. È probabile che, contro la squadra di Paolo Zanetti, si possa vedere per la seconda volta in campionato l'attacco Leao-Pulisic, con il portoghese recuperato.