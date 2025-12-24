Il Milan su Gatti? Balzarini: "I rossoneri lo hanno chiesto in prestito, no della Juve"

Ai microfoni di tuttomercatoweb.com, Gianni Balzarini, giornalista Mediaset da sempre vicinissimo alle vicende bianconere, ha fatto il punto sul mercato Juventus, partendo dalle voci sull'interessamento del Milan per Federico Gatti: "Si registra un interessamento del Milan per Federico Gatti", rivela Balzarini. "Il Milan lo ha chiesto in prestito per sistemare la difesa, ma la Juve dice no. Assolutamente no".

I motivi sono due: prima di tutto non rinforzare una diretta concorrente per la Champions, e poi anche una questione numerica: "Bremer è in un anno di assestamento, dopo l'operazione può avere alti e bassi anche di tenuta fisica. Non puoi essere certo che ti farà tutta la stagione. Se il Milan impazzisce e offre 25-30 milioni, allora parliamone, ma la Juve dovrebbe prenderne un altro".