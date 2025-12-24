MN - Test atletici per Fullkrug nella sua prima giornata a Milanello

di Andrea La Manna

Come riportato nelle scorse ore sul nostro sito MilanNews.it, il tedesco Niclas Fullkrug dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, questa mattina si è recato per la prima volta a Milanello dove ha svolto dei test atletici sul campo. In attesa che arrivi il semaforo verde per gli allenamenti con la squadra, il nuovo numero 9 del Milan ha svolto lavori individuali. 

Ricordiamo che l'ufficialità non arriverà prima del 2 gennaio, giorno d'apertura del mercato e giorno di Cagliari-Milan, partita nella quale il centravanti potrà essere regolarmente disponibile grazie alla delega concessa dalla Lega alle due società. Il tedesco arriva a Milano con un prestito gratuito fino a fine anno con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.