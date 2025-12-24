ufficiale Yanis Messaoudi ha firmato il suo primo contratto da professionista

Qualche settimana fa vi avevamo annunciato in anteprima che Yanis Messaoudi, difensore classe 2009 del Milan, avrebbe firmato il suo primo contratto da professionista (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it). Ora è arrivata anche l'ufficialità attraverso il profilo Instagram di Milan Futuro: "Inizia un nuovo capitolo.

Yanis Messaoudi ha firmato il suo primo contratto da professionista e continuerà il suo viaggio con il Progetto Milan Futuro".