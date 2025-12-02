MN - In settimana il 2009 Messaoudi firma il primo contratto da professionista

Oggi alle 18:19
di Manuel Del Vecchio

In estate il Milan ha battuto la concorrenza di tanti top club europei per arrivare a Yanis Messaoudi, difensore classe 2009 che era in forza al Racing Club de France, dove nella scorsa stagione ha giocato da sotto età nell'U17.

Dopo pochi mesi in rossonero la società, apprende la redazione di MilanNews.it, ha proposto all'algerino il primo contratto da professionista con la firma che dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana. Il Milan pensa di avere tra le mani un giovane dal potenziale molto interessante.

di Antonio VItiello