Pietrella sottolinea: "L’Inter ha perso più o meno allo stesso modo contro Allegri, ovvero con un paio di 1-0 risicati ma efficaci"

Francesco Pietrella, giornalista al seguito dell'Inter per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sulla Rosea sui big match per l'Inter: "Il solito vecchio vizio ha bussato sulla spalla dell’Inter pure domenica, dopo averla lasciata tranquilla per un po’. Quando c’è da battagliare con le altre grandi, l’Inter fatica. Lo dicono i numeri: l’ultimo successo contro il Milan risale al 22 aprile 2024. Era il derby della seconda stella. Da lì in poi i nerazzurri, prima con Inzaghi e poi con Chivu, hanno racimolato cinque sconfitte e due pareggi in sette partite, uscendo dalla coppa Italia dell’anno scorso e perdendo anche la finale di Supercoppa Italiana 2024.

Insomma, il problema coi big match resiste. La vittoria contro la Juventus di metà febbraio, arrivata in superiorità numerica, ha illuso brevemente la platea, ma il tarlo resta. Il primo zoom è sui derby. Sette sfide senza successo, dicevamo. Quest’anno l’Inter ha perso più o meno allo stesso modo contro Allegri, ovvero con un paio di 1-0 risicati ma efficaci. Il match winner del derby d’andata è stato Christian Pulisic, capace di pungere nella ripresa, mentre al ritorno è stata la volta di Pervis Estupinan, capace di infilarsi alle spalle di Luis Henrique e di pungere Sommer con un sinistro sul primo palo. Più pesante il 3-0 in semifinale di ritorno della Coppa Italia dell’anno scorso, così come il ko in Supercoppa Italiana arrivato dopo un vantaggio di due reti. In quell’occasione, infatti, i nerazzurri pagarono il solito dazio del gol subito all’ultimo minuto (Abraham al 93’). Per trovare una striscia più lunga di insuccessi bisogna tornare a più di vent'anni fa, quando l'Inter perse 7 derby su 10 dal 2002 al 2005. Un'altra simile accade dal 1991 al 1994: cinque sconfitte e quattro pareggi in nove derby. Negli anni Settanta la striscia arrivò addirittura a 13 gare (1974-1979)".