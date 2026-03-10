Cassano: "Derby spettacolo indegno, bruttissimo, schifoso. L'Inter ha giocato per il pareggio"

vedi letture

Antonio Cassano, nel suo solito intervento a "Viva El Futbol", commenta così il Derby della Madonnina vinto dal Milan domenica sera.

“La partita non è stata bella. È stato uno spettacolo indegno, bruttissimo, schifoso. Però io questo me lo posso aspettare dal Milan. Invece i primi 30-35 minuti il Milan ha fatto quello che non ha mai fatto in questa stagione qua. Cosa? Provare a pressare un po’ più alto. La delusione più grande è stata l’Inter, il Milan poi negli altri 60 minuti si è messo dietro a fare quello che ha sempre fatto. È vero anche che l’Inter ha avuto l’occasione clamorosa di Mkhitaryan e poi nel secondo tempo l’occasione di Dimarco. Mi ha deluso molto di più l’Inter. L’impressione che ho avuto è che hanno giocato per lo 0-0, per il pareggio. Avevano due risultati su tre e sono andati superficiali, hanno giocato per lo 0-0. Questo a me dà fastidio. Sei molto più forte, devi metterli paura, devi metterli nella loro area e non farli uscire”.