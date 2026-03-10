Maignan miracoloso su Mkhitaryan, Darmian è incredulo: "Di petto?"

Domenica sera il Milan ha vinto il secondo derby stagionale grazie ad un gran gol di Pervis Estupinan. Prestazione molto positiva della squadra di Allegri, che ha sicuramente meritato di portare a casa i tre punti in una partita che potrebbe aver riaperto il campionato. Come di consueto DAZN regala ai tifosi retroscena e dietro le quinte con il consueto appuntamento con Bordocam.

LA PARATA DI MAIGNAN

Poco dopo la mezz’ora c’è l’azione di Mkhitaryan, probabilmente l’occasione più grande per l’Inter in tutta la partita. Rabiot è fuori posizione, dolorante, per un colpo subito in precedenza da Zielinski e non riesce a rientrare in difesa. L’armeno fa tutto il campo palla al piede, entra in area e la spara addosso a Maignan, bravo a rimanere in piedi. Darmian, in panchina, non ci può credere e chiede: “Di petto?”, e va subito a rivedere l’azione con Kolarov.