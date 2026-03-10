Estupinan segna, Allegri se la ride di gusto: il retroscena di Bordocam
Domenica sera il Milan ha vinto il secondo derby stagionale grazie ad un gran gol di Pervis Estupinan. Prestazione molto positiva della squadra di Allegri, che ha sicuramente meritato di portare a casa i tre punti in una partita che potrebbe aver riaperto il campionato. Come di consueto DAZN regala ai tifosi retroscena e dietro le quinte con il consueto appuntamento con Bordocam.
IL GOL DI ESTUPINAN
Dopo la sponda di Leao per Fofana, sul lato destro del campo, Estupinan scatta per attaccare la profondità passando dietro Luis Henrique. Quando il brasiliano si volta, il numero 2 del Milan è già scappato via. Chivu, evidentemente preoccupato, sussurra qualcosa in rumeno. Estupinan controlla in area e tira: gol! La palla entra e Allegri se la ride alla grandissima e di gusto. È evidente che fosse una giocata provata in settimana. Rabiot approfitta del gioco fermo per andare in panchina e farsi medicare, visto che era ancora dolorante dalla botta presa qualche minuto prima. Estupinan, esultando, balla con Leao. Poi ripete lo stesso gesto che Magnanelli gli ha fatto durante il riscaldamento.
