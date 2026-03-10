Adani onesto: “Allegri ha battuto Chivu, azione del gol straordinaria e preparata in settimana”

Durante l'utlima puntata di Viva el Futbol, Lele Adani ha commentato così la prestazione dei rossoneri nel derby:

"Nella gara tra i due allenatori Allegri ha battuto Chivu. L'azione del gol non è bella, è straordinaria. C'è un giro palla tra i centrali, c'è la palla che arriva a Fofana che scambia con Leao, palla avanti palla indietro palla nello spazio, mentre c'è palla avanti palla indietro certo che Luis Henrique non chiude la diagonale alle spalle ma di questo non ne ha colpa il Milan. Il Milan l'ha preparata sennò non la fai elaborata. Al di là del risultato, che il Milan del derby di ritorno è migliorato rispetto all'andata devo dirlo. Nella gara tra i due allenatori Allegri ha battuto Chivu, devo dirlo sennò non sono sincero. Allegri sapeva cosa fare e ha motivato la squadra per andarlo a fare. Io colgo un bel segnale, ma soprattuto una squadra è credibile quando tu prepari uno, cinque o dieci, mentre lo prepari la squadra è pronta a tutto per eseguirlo, e l'ho visto nel Milan"