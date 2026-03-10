Estupinan in gol dopo un anno: l'ultima rete fu contro il City il 15 marzo

Il Milan gioisce nel Derby con un gol decisivo di Pervis Estupiñan, su assist di Fofana. Una vittoria per 1-0 che riavvicina i rossoneri alla vetta della classifica, anche se ancora lontana e particolarmente complicata.

MILAN - NUMERI E STATISTICHE SULLA PARTITA

Estupiñan ha realizzato il suo primo gol in Serie A, il difensore è anche il primo ecuadoriano a segnare in un Derby fra Milan e Inter. Pervis non segnava in campionato dal 15 marzo 2025 (v Manchester City in Premier League).

LE PAROLE DI ALLEGRI DOPO MILAN-INTER

"Io dico sempre che le stagioni si preparano i primi sei mesi, perché a marzo ci sono le partite che contano. Stasera non era facile, era molto pericolosa: l'abbiamo affrontata con grande serenità e con grande voglia contro una squadra forte. Intanto, non prendiamo gol da due partite e così si è già a metà dell'opera. Poi bisogna migliorare, perché negli ultimi 25 metri bisogna fare meglio. Siamo a 60 punti, e non era facile. Estupinan? Stava bene. Il gol è un premio per ciò che ha fatto. Scudetto? L'Inter ha fatto 22 vittorie e un pareggio. Era e rimane la netta favorita del campionato. Noi, però, questi tre punti ci danno morale e ci fanno tornare alla vittoria in casa".