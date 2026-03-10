Champions League, follia Tottenham a Madrid. Thiaw ne combina una delle sue e riporta il Newcastle sulla terra
Serata di Champions League pregna di errori incredibili, a partire da quelli di Madrid: Kinský, preferito a Vicario, viene sostituito da Tudor dopo 17 minuti, tre gol subiti e due papere che possono segnare una carriera. L'estremo difensore è uscito tra gli applausi, tra il divertito e il dispiaciuto, del pubblico dell'Atletico Madrid. La squadra di Simeone vince 5-2 contro un Tottenham disastrato, ma il punteggio poteva essere ancora più rotondo.
A Newcastle i Magpies giocano una gara strepitosa tenendo testa al Barcellona di Yamal e compagni. La squadra di Howe sblocca un match tiratissimo nel finale con Barnes, ma poi la solita sciocchezza di Thiaw riporta tutti sulla terra a tempo ormai scaduto: l'ex Milan regala un rigore da mani nei capelli al minuto 95. Yamal segna e firma il pari definitivo.
