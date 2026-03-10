L'Atalanta come l'Inter: sconfitta in Champions con un passivo di 5 gol. A Bergamo finisce 1-6

vedi letture

Serata assolutamente da dimenticare per l'Atalanta, che perde 1-6 contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany: dopo l'Inter un'altra squadra nerazzurra perde una partita di Champions League con 5 gol di scarto.

A Bergamo la squadra di Palladino è stata in balia di Olise e compagni dal primo all'ultimo minuto, nonostante i bavaresi fossero senza Harry Kane. La squadra di Kompany fa tre gol per tempo; Stanisic, Olise (doppietta), Gnabry, Jackson e Musiala i marcatori. Il gol della bandiera, nel finale, è di Pasalic.