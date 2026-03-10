Zazzaroni ironico su Allegri: “I milanisti saranno sicuramente incazzati con lui per il brutto gioco”

vedi letture

Nell'ultima puntata di Numer1 podcast, Ivan Zazzaroni ha parlato di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

"Allegri ha fatto 60 punti, lo scorso anno erano 63 alla fine quelli del Milan, ha vinto due derby su due, gioca sicuramente di merda perchè lo dicono tutti, infatti i milanisti sono avvelenati con lui perchè volevano essere a 44 punti ma giocando bene. Loro preferiscono essere a 44 ma giocare bene che essere secondi e mettere un poì di friccigorino all'Inter"

Sulla comunicazione di Allegri: "Quello che la gente non sa è che lui ha fatto un corso di comunicazione, ha preso un esperto di comunicazione quando era alla Juve per imparare a comunicare e comunica quello che lui vuole comunicare, questa è la cosa fondamentale. Non è che deve andare in giro a raccontare la rava, la fava, le favole, lui dice esattamente le cose come stanno. Non fa più polemica"