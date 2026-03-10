Ambrosini: "Per me Fofana è più forte di quello che molti dicono. Con Modric e Rabiot non prende mai i riflettori"

Massimo Ambrosini, nel post partita del Derby su DAZN, parla di Youssouf Fofana, oggi decisivo con un bell’assist:

“Fofana è un calciatore che, giocando con Modric e Rabiot, non si prende mai i riflettori. C’è un po’ d’ombra. Però per me è più forte di quello che molti dicono. L’assist è suo. A Cremona ne fa due, l’anno scorso ha fatto otto assist. Guarda che è forte…”.

IL PENSIERO DI MARELLI SUL RIGORE CHIESTO DALL'INTER

Durante la puntata di Fuoriclasse su Dazn, Diletta Leotta ha riportato il commento di Luca Marelli sul presunto tocco di braccio di Ricci sul colpo di testa di Dumfries: “Il tocco di mani non è punibile perché il tocco di mani è a chiudere e non a creare un ostacolo".