Trevisani: "Quelli del Milan che oggi dicono non è mai rigore su Ricci, a parti invertite sarebbero andati per strada con le bandiere a parlare di Marotta League"

vedi letture

Riccardo Trevisani, intervenuto a Cronache di Spogliatoio per commentare quello che è successo nella 28^ giornata di Serie A, ha commentato così le polemiche nate dopo il derby d Milano per il rigore non concesso all'Inter per il tocco di braccio di Ricci (ricordiamo che l'AIA ha dato ragione a Doveri che non ha dato il penalty):

"Poi alla gente piace fare la polemica, la Marotta League, così ha compensato l'episodio di Kalulu e Bastoni... Uscite da questo meccanismo sciarpato di discorsi, cercate di fare un'analisi lucida. Quelli del Milan che oggi dicono non è mai rigore, a parti invertite sarebbero andati per strada con le bandiere a parlare di Marotta League. Siate almeno onesti con voi stessi se non miglioreremo mai. Questa cosa qua, qualsiasi squadra a cui non viene dato rigore si incazza".