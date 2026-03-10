Ordine appunta: “Nessuna traccia nel referto per l’assedio nerazzurro finale all’arbitro, amen”
Nel suo profilo X, Franco Ordine ha commentato il bollettino del giudice sportivo del derby di domenica sera. Esaminate le diverse ammende, il giornalista sottolinea come per l'accerchiamento finale da parte dei giocatori dell'Inter e di alcuni elementi dello staff, non sia stata sanzionata la società nerazzurra e che questo episodio non compaia neanche a referto.
"Dal bollettino del giudice sportivo: ammenda di 30 mila al Milan per ritardato inizio (recidiva: rimettete gli orologi) più i fischi a Bastoni; ammenda a Baccin per le critiche a Doveri, squalifica a Folletti (idem). Dell’assedio finale all’arbitro nessuna traccia nel referto. Amen"
