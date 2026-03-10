Il derby e l'episodio del corner per l'Inter, Doveri dopo aver fermato il gioco: "Ho fischiato un'ora prima". Il gol sarebbe comunque stato annullato

Oltre che per il rigore non dato per il tocco di braccio di Ricci, l'Inter si è lamentata anche per il gol segnato su calcio d'angolo quando però il gioco era fermo. A Open VAR su DAZN hanno fatto sentire cos'ha detto l'arbitro Daniele Doveri ai giocatori dell'Inter che chiedevano spiegazioni: "Ho fischiato tanto prima. Ho fischiato un'ora prima. Prima tu non puoi spingere ok? (riferendosi di Carlos Augusto che ha spinto Saelemaekers, motivo per cui Doveri ha fermato il gioco)".

Questo il commento del componente CAN Mauro Tonolini sempre a DAZN: "Doveri è intervenuto preventivamente per evitare spinte durante il calcio d'angolo. Il fischio è arrivato poco dopo il pallone che è partito proprio per fare prevenzione su Carlos Augusto e Saelemaekers. C'è un'immagine comuque che chiarisce che anche senza il fischio il gol sarebbe stato annullato perchè Carlos Augusto, pur involontariamente, colpisce la palla con la mano e poi palla finisce in rete".