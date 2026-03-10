MN - Loftus, continua il programma personalizzato. L'inglese lavora per farsi trovare pronto quando potrà allenarsi in gruppo

Mentre Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi in gruppo (CLICCA QUI), apprende la redazione di MilanNews.it, Loftus-Cheek continua con il suo lavoro personalizzato. Il centrocampista al momento non può fare contrasti e di conseguenza lavorare con la squadra. Si sta comunque allenando per farsi trovare pronto nel momento in cui potrà ricominciare a lavorare in gruppo.

di Pietro Mazzara

OPERAZIONE LOFTUS-CHEEK, IL COMUNICATO DEL 23 FEBBRAIO

AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.

Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.

I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane.