Sabatini: "Il Milan ha vinto meritatamente, giocando meglio, con più determinazione, con più occasioni da gol, concedendo meno occasioni"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso su calciomercato.com sul derby: "Ci saranno tante polemiche per il tocco di mano di Ricci al 95°, le lascio ai commenti arbitrali e alle questioni di VAR. Ricordo semplicemente che molte volte è stato dato rigore per situazioni del genere, poche volte invece non è stato dato. Ci saranno anche tante discussioni sui pronostici, se l'Inter resta favoritissima per la conquista dello scudetto e qui la mia risposta è sì, perché 7 punti a 10 giornate dalla fine si possono gestire in maniera agevole per una squadra forte come l'Inter, ma quel che c'è soprattutto è l'impressione di una partita che il Milan in campo ha vinto meritatamente, giocando meglio, con più determinazione, con più occasioni da gol, concedendo meno occasioni da gol agli avversari.

La firma è di Massimiliano Allegri con la scelta di Estupinian a sorpresa, perché proprio da Estupinian è arrivata l'occasione probabilmente studiata nel prepartita, cioè mettere in difficoltà l'Inter con un giocatore che va alle spalle di Luis Enrique.

Così il Milan è andato in vantaggio, poi ha legittimato anche con un paio di occasioni sprecate da Leao, oltre a quella iniziale di Modric. L'Inter ha replicato soprattutto con due occasioni, una di Mkhitaryan clamorosa nel primo tempo e un'altra di Dimarco altrettanto clamorosa nel secondo tempo. Poi basta, l'Inter ha giocato tutta la ripresa girando il pallone attorno all'area e non trovando mai il modo per impensierire davvero Megnan".