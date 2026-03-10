Pasotto: "Da Milanello raccontano che Estupinan sia super collaborativo nel lavoro, molto benvoluto da tutti i compagni, un ragazzo d'oro"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Pervis Estupinan: "Il calcio di Allegri peraltro è molto democratico: con Estupinan siamo arrivati a 16 marcatori su 20 giocatori di movimento. Ma il suo resta ovviamente il gol simbolo di quest'ultima fetta di stagione rossonera, nella quale Pervis spera di riprendere quota agli occhi del tecnico. L'esultanza forse racconta parecchio: le mani sulle tempie, protese in avanti, sono sembrate mimare i paraocchi dei cavalli. Come a dire: vado dritto per la mia strada, senza guardarmi intorno, senza distrazioni e senza farmi influenzare dalle critiche. Ci sta, e per lui è importante anche in chiave futura: con Bartesaghi titolare inamovibile com'è accaduto sin qui, non era fantacalcio pensare a un addio anticipato del 2 rossonero (numero preso per omaggiare Cafu dopo i complimenti ricevuti dal brasiliano) in estate. Ma adesso la visuale è molto diversa.

Lui intanto prosegue a lavorare come al solito, da Milanello arrivano solo riscontri positivi su di lui in termini umani e professionali: un ragazzo d'oro, raccontano, super collaborativo nel lavoro, molto benvoluto da tutti i compagni, che dopo il gol si sono riversati in massa sui suoi social per celebrarlo. C'è una foto, in particolare, di un abbraccio di Leao che pare quasi soffocarlo da quanto è intenso. E c'è anche un video della figlia, che si guarda e riguarda alla tv il gol del papà nel derby. Pervis è sposato con due figli e abita a Varese, che per Milanello è decisamente più agevole rispetto a Milano. Un particolare che fa capire bene il suo approccio".