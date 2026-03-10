Bierhoff ricorda la rimonta scudetto del Milan 98-99: "Ci abbiamo creduto e abbiamo messo insieme un filotto clamoroso di vittorie"

Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha ricordato alla Gazzetta dello Sport la rimonta scudetto del suo Milan allenato da Alberto Zaccheroni nella stagione 1998-1999: "Qual è stata la chiave per la nostra storica rimonta scudetto? Semplice: ci abbiamo creduto e abbiamo messo insieme un filotto clamoroso di vittorie. Nessuno faceva calcoli, ma eravamo concentrati solo su noi stessi, sul conquistare più punti possibili, sull’aiutare i compagni. Eravamo convinti che, facendo il massimo, la Lazio avrebbe commesso qualche passo falso.

Quando sei dietro però non serve fare calcoli: prima di tutto bisogna vincere il più possibile, senza sprecare energie nervose, pensando a dove i diretti concorrenti possono inciampare. Qual è stata la mossa chiave di Zaccheroni nel 1998-99? Il passaggio dal tridente al trequartista dietro le due punte. Zac dimostrò grande intelligenza e abbandonò il suo 3-4-3 per un modulo che si adattava di più alle caratteristiche della rosa. Boban alle spalle mie e di Weah fu fondamentale per il cambio di marcia".