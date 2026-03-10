Milan, quanto hai corso nel Derby! 4 rossoneri presenti nella top 5

Oggi alle 21:50News
di Andrea La Manna

Sul profilo instagram ufficiale di Serie A North America, è stata pubblicata una grafica che riporta la classifica dei cinque giocatori che hanno corso di più nel derby di domenica sera. La particolarità di questa top 5, che renderà sicuramente fiero mister Massimiliano Allegri, è il fatto che su 5 giocatori, 4 sono rossoneri.

Questa la classifica completa:

1. Saelemaekers - 11.46 km
2. Zielinski - 11.38 km
3. Rabiot - 11.29 km
4. Pulisic - 11.03 km
5. Modric - 10.83 km