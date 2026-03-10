Santiago Gimenez torna ad allenarsi in gruppo. L'annuncio: "Ci vediamo presto in campo"

Santiago Gimenez torna ad allenarsi in gruppo. L'annuncio: "Ci vediamo presto in campo"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:30News
di Manuel Del Vecchio

"Felice di essere tornato con la squadra. Ci vediamo presto in campo".

Santiago Gimenez, out da fine ottobre per un problema alla caviglia, fa sapere che è ormai prossimo al rientro. Oggi il messicano si è allenato per la prima volta con il resto della squadra e spesso potrà essere a disposizione di Max Allegri in partita.