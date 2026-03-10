Santiago Gimenez torna ad allenarsi in gruppo. L'annuncio: "Ci vediamo presto in campo"
"Felice di essere tornato con la squadra. Ci vediamo presto in campo".
Santiago Gimenez, out da fine ottobre per un problema alla caviglia, fa sapere che è ormai prossimo al rientro. Oggi il messicano si è allenato per la prima volta con il resto della squadra e spesso potrà essere a disposizione di Max Allegri in partita.
