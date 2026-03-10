Derby, Saelemaekers sbaglia un'occasione incredibile. Allegri: "Deve mettere solo il piede e fa gol”

Domenica sera il Milan ha vinto il secondo derby stagionale grazie ad un gran gol di Pervis Estupinan. Prestazione molto positiva della squadra di Allegri, che ha sicuramente meritato di portare a casa i tre punti in una partita che potrebbe aver riaperto il campionato. Come di consueto DAZN regala ai tifosi retroscena e dietro le quinte con il consueto appuntamento con Bordocam.

LE OCCASIONI DI SAELEMAEKERS E FOFANA

Subito dopo il gol di Estupinan il Milan ha un’enorme occasione per raddoppiare. Pulisic va sul fondo, mette in mezzo e Saelemaekers la spara incredibilmente alta. Allegri parla con lo staff: “Gliel’ho detto anche stamattina, deve mettere il piede in questo modo e la palla va in porta”. E lo dice anche a Corradi: “Deve mettere solo il piede e fa gol”. Qualche secondo dopo è Fofana ad avere un’occasione enorme, ma il francese si ferma proprio sul più bello. Commenta Allegri: “Oh, se la metta in mezzo fa gol a porta vuota”. Chivu sospira.