Cruciani esulta per Allegri: “C’è gente che aspetta ancora il suo di fallimento. Li fa andare pazzi e io godo”

Nell'ultima puntata di Numer1 podcast, Giuseppe Cruciani ha parlato di Massimiliano Allegri e di tutte le persone che aspettavano il suo fallimento per criticarlo. Queste le sue parole:

"Ci sono persone che non aspettavano altro che il fallimento di Allegri per dire che è un allenatore finito, superato dal tempo, dalla storia. Sono le stesse persone che hanno visto tutti i loro idoli cadere in disgrazia, uno per uno. Succede ma se uno non è fondamentalista sa che passi dei periodi in cui vinci e periodi in cui perdi. Il punto è questo, aspettavano un passo falso per dire che è un allenatore antiquato, morto, e in questo momento glie lo sta mettendo in quel posto, non vedevano l'ora di dire che era un allenatore morto. Invece due derby vinti, Champions quasi assicurata, 60 punti rispetto ai 44 dell'anno scorso. Fino ad adesso cosa volete dire? Li fa andare pazzi che raggiunga la Champions League in questo modo, questo gruppo di persone che avevano messo nel mirino Allegri come simbolo del male del calcio. E io godo come un pazzo"