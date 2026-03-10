Genoa, De Rossi: "Sarei ipocrita e farei finta di essere dispiaciuto per una cosa che mi rende felice, cioè aver vinto"

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Una partita difficile, poco giocata, molti raddoppi, molti lanci lunghi. Non siamo stati mai sotto. Non è un momento molto positivo, in tante piccole mischie non siamo mai stati fortunati. Poi è capitato il rigore, difficile giudicarlo. Non era nemmeno un momento di pericolo. C'era anche la sensazione di poterla vincere. Siamo stati un po' distratti, ma non abbiamo subito tanti tiri. Non farei un processo, lo spirito dei giovanotti è strepitoso". Così Gian Piero Gasperini analizza, nel post partita di Genoa-Roma, la sconfitta giallorossa, recriminando un po' su un episodio: "Si capisce molto bene il tocco di mano di Malinovskyi - dice -. E' in area.

Poi il Var non è intervenuto, evidentemente non l'ha ritenuto da rigore". Nelle parole di De Rossi, invece, c'è tanto spazio per la soddisfazione: "Sono tre punti sono importantissimi - esulta il mister genoano - . Valgono tanto perché arrivano da un gruppo sano e forte. Quando vuoi fare una partita di intensità come stasera devi attingere a un certo tipo di giocatori. Sono contento". Poi, un inevitabile accenno al suo passato: "Non voglio minimizzare quello che è stata per me la Roma, che non mi dispiace che loro siano dispiaciuti, ma non voglio stare a giustificarmi perché sarei ipocrita e farei finta di essere dispiaciuto per una cosa che mi rende felice, cioè aver vinto. Sarà il mio destino finché non tornerò a sperare che la Roma vinca 38 partite. Se devo pensare a una squadra che mi faccia sentire in modo simile a Roma è il posto dove sto adesso". (ANSA).