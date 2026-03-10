Roma, Lorenzo Pellegrini invita all'unione di squadra dopo la sconfitta contro il Genoa

MilanNews.it
Antonello Gioia
ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all'ultimo istante. Forza Roma!". Lo scrive Lorenzo Pellegrini sui propri social all'indomani della sconfitta de giallorossi a Marassi contro il Genoa. La squadra di Gasperini tornerà in campo oggi per la ripresa degli allenamenti e giovedì sarà impegnata al Dall'Ara per la prima delle due gare di Europa League contro il Bologna. (ANSA).