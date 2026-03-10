Roma, Lorenzo Pellegrini invita all'unione di squadra dopo la sconfitta contro il Genoa
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Deluso e dispiaciuto per il risultato e per il rigore causato. Restiamo uniti e continuiamo a dare tutto per questa maglia fino all'ultimo istante. Forza Roma!". Lo scrive Lorenzo Pellegrini sui propri social all'indomani della sconfitta de giallorossi a Marassi contro il Genoa. La squadra di Gasperini tornerà in campo oggi per la ripresa degli allenamenti e giovedì sarà impegnata al Dall'Ara per la prima delle due gare di Europa League contro il Bologna. (ANSA).
Pubblicità
News
Pasotto: "Da Milanello raccontano che Estupinan sia super collaborativo nel lavoro, molto benvoluto da tutti i compagni, un ragazzo d'oro"
Zazzaroni e le proteste degli interisti: "Se non era rigore Bisseck contro la Lazio, non lo è nemmeno Ricci nel derby. Oppure lo sono entrambi"
Estupinan spiega l'esultanza del Derby: "Un modo per dimostrare il mio essere concentrato nonostante tutto"
Stravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sìdi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Futuro Modric, SportMediaset: "Il croato starebbe prendendo in considerazione anche l'ipotesi di lasciare il calcio giocato"
3 Corinthians, parla André: "Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma anche qui sto vivendo un sogno"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Le proteste esagerate dell'Inter, il movimento di Estupinan, la fissazione di Allegri per Odogu: i retroscena del Derby con BordoCam
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com