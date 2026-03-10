Zazzaroni e le proteste degli interisti: "Se non era rigore Bisseck contro la Lazio, non lo è nemmeno Ricci nel derby. Oppure lo sono entrambi"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha pubblicato questo post su Instagram in merito alle polemiche arbitrali dopo il derby di Milano: "Attenzione: questa è una riflessione troppo intelligente e non per tutti. Il calcio è quella cosa in cui gli interisti protestarono per il rigore concesso contro la loro squadra per il tocco di Bisseck in Inter-Lazio e adesso si incazzano per quello non assegnato per un tocco simile di Ricci nel derby.

Se non era rigore quello di Bisseck non lo è nemmeno quello di Ricci. Oppure: se lo è quello di Ricci lo era anche quello di Bisseck e insomma l’è tutto un troiaio. Dovevano darlo perché l'assegnarono l’altra volta non ha molto senso. Per Grace Hopper la frase più dannosa del linguaggio è: 'Si è sempre fatto in questo modo!'. Conclusione: non importa che sia giusto o sbagliato, se l'hai dato a loro lo devi dare anche a noi. Diffidate di quelli che per un like in più vi leccano il retropensiero".