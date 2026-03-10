Estupinan spiega l'esultanza del Derby: "Un modo per dimostrare il mio essere concentrato nonostante tutto"

Eroe a sorpresa del Derby, Pervis Estupinan spiega ai canali ufficiali del Club la sua esultanza particolare dopo il gol segnato domenica sera contro l'Inter:

“La mia esultanza è stato un modo per dimostrare il mio modo di rimanere concentrato indipendentemente da quello che succede. A prescindere da cosa arriva dall’esterno devi rimanere concentrato per fare bene il tuo lavoro e ottenere risultati come questo”

Che sensazioni hai provato dopo il gol? “Dopo che il pallone è entrato ho provato emozioni incredibili. È il risultato di tutto il duro lavoro che ci ho messo per arrivare a questo momento e per essere allo stesso livello dei miei compagni. Un’emozione incredibile, non ho tante parole per descriverla”.