FOTO - Mandzukic e l'incontro con Allegri e Modric
Nella giornata odierna Mario Mandzukic ha incontrato Max Allegri, suo ex allenatore con cui ha un rapporto speciale, ed il suo amico ed ex compagno di Nazionale Luka Modric, che domenica sera l'ha invitato a San Siro per assistere al Derby poi vinto 1-0 dai rossoneri. Grandi sorrisi e abbracci tra tutti i presenti come dimostrano le foto postato dall'attaccante croato sul suo account Instagram.
