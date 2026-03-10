FOTO - Mandzukic e l'incontro con Allegri e Modric

FOTO - Mandzukic e l'incontro con Allegri e Modric
Oggi alle 20:10News
di Manuel Del Vecchio

Nella giornata odierna Mario Mandzukic ha incontrato Max Allegri, suo ex allenatore con cui ha un rapporto speciale, ed il suo amico ed ex compagno di Nazionale Luka Modric, che domenica sera l'ha invitato a San Siro per assistere al Derby poi vinto 1-0 dai rossoneri. Grandi sorrisi e abbracci tra tutti i presenti come dimostrano le foto postato dall'attaccante croato sul suo account Instagram.