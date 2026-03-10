Ordine torna sul derby: "Quel successo non ha riaperto il capitolo scudetto, ma..."
Franco Ordine, nel suo consueto editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, è tornato sul derby di Milano vinto dal Milan: "Esaurite le diavolerie, Allegri è tornato davanti ai microfoni di tv e radio per ripetere ciò che tutti i critici conoscono da tempo.
E cioè: quel successo sull’Inter non ha riaperto il capitolo scudetto ma ha messo sufficiente distanza dagli inseguitori in materia di corsa Champions. E non è che sia disinteressato alla comunicazione pseudo-scientifica: è semplicemente allergico a raccontare la favola di Cappuccetto rosso!"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
