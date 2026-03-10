Ordine torna sul derby: "Quel successo non ha riaperto il capitolo scudetto, ma..."

vedi letture

Franco Ordine, nel suo consueto editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, è tornato sul derby di Milano vinto dal Milan: "Esaurite le diavolerie, Allegri è tornato davanti ai microfoni di tv e radio per ripetere ciò che tutti i critici conoscono da tempo.

E cioè: quel successo sull’Inter non ha riaperto il capitolo scudetto ma ha messo sufficiente distanza dagli inseguitori in materia di corsa Champions. E non è che sia disinteressato alla comunicazione pseudo-scientifica: è semplicemente allergico a raccontare la favola di Cappuccetto rosso!"