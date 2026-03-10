Estupinan arriva anche al bistrot di Casa Milan: il piatto della settimana celebra l'eroe del Derby
L'eroe che non ti aspetti: Pervis Estupinan ha deciso il Derby della Madonnina con un sinistro potente e preciso che non ha lasciato scampo a Sommer. Il terzino ecuadoregno, dopo mesi di alti e bassi, si è tolto una soddisfazione immensa e ha regalato ai tifosi una gioia altrettanto grande.
Allenatore e compagni hanno speso tutti belle parole per l'ex Brighton, che ora viene celebrato anche nel bistrot di Casa Milan. Riporta il collega Michael Cuomo che il piatto della settimana è la "Ceviche di Estupinan", con gamberi Ecuador, cipolla rossa, peperone verde, pomodoro ramato, arancia e lime.
A Casa Milan Bistrot il piatto della settimana è la Ceviche di Estupinan, con gamberi Ecuador, cipolla rossa, peperone verde, pomodoro ramato, arancia e lime 🦐 #Milan pic.twitter.com/a63b6sRpKl— Michael Cuomo (@MichaelCuomo7) March 10, 2026
