Estupinan arriva anche al bistrot di Casa Milan: il piatto della settimana celebra l'eroe del Derby

L'eroe che non ti aspetti: Pervis Estupinan ha deciso il Derby della Madonnina con un sinistro potente e preciso che non ha lasciato scampo a Sommer. Il terzino ecuadoregno, dopo mesi di alti e bassi, si è tolto una soddisfazione immensa e ha regalato ai tifosi una gioia altrettanto grande.

Allenatore e compagni hanno speso tutti belle parole per l'ex Brighton, che ora viene celebrato anche nel bistrot di Casa Milan. Riporta il collega Michael Cuomo che il piatto della settimana è la "Ceviche di Estupinan", con gamberi Ecuador, cipolla rossa, peperone verde, pomodoro ramato, arancia e lime.