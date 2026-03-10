MN - Santi Gimenez è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie da Milanello: apprende la redazione di MilanNews.it che oggi Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi in gruppo, festeggiato ed accolto dai compagni. Il messicano, come aveva annunciato Allegri nei giorni scorsi, ha completato il processo di guarigione e di riatletizzazione e ora è pronto per lavorare nuovamente con la squadra. Primo allenamento post derby: chi ha giocato domenica è rimasto in campo meno tempo rispetto agli altri, che invece hanno svolto tutta la sessione all'esterno, Santi compreso.

L'ultima volta che è sceso in campo è stato il 28 ottobre 2025, sera di Atalanta-Milan, quando fu sostituito proprio per una botta alla caviglia. Da lì la terapia conservativa e la successiva operazione per risolvere definitivamente il problema che si portava dietro da qualche mese. Nei prossimi giorni, indicativamente tra giovedì e venerdì, si capirà se potrà essere a disposizione per la sfida contro la Lazio di domenica sera.

di Pietro Mazzara ed Antonio Vitiello.