Da Napoli, Chiariello: "Affronteremo il Milan al Maradona e sarà l'occasione per scavalcarlo e andare al secondo posto"

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso su Canale 21 sul Napoli e il confronto con il Milan: "Il Napoli, come dicevamo sempre, deve avere una visione un po' strabica: guardare avanti e guardare indietro, perché la corsa Champions è complessa. Ormai l'irruzione del Como in quella zona è certificata. La vittoria col Missile – scusate la parola, perché di questi tempi parlare di missili è proprio fuori luogo – di Dacuna a Cagliari ha fatto sì che il Como agganciasse la Roma.

La Roma è la squadra più in difficoltà in questo momento. Perché? Perché ha perso due match point. Diciamo la verità: poteva vincere a Napoli, lo stava facendo, e doveva battere la Juventus e vinceva 3-1, e si è fatta acchiappare. Questo ha portato a cosa? Che la Roma non solo ha perso l'occasione per staccarsi al terzo posto, distanziando il Napoli e soprattutto dando la botta definitiva, la mazzata definitiva alla Juve di Spalletti, ma perdendo contro il proprio figliolo, il figlio di Roma, Daniele De Rossi, perdendo a Genova, dove il Napoli ci ha vinto in maniera rocambolesca – lo ricordiamo tutti –, però a Genova ha trovato una squadra assatanata che aveva assolutamente bisogno dei tre punti, perché la lotta per non retrocedere è parecchio viva: dai 30 punti in giù sono coinvolte tutte. La Cremonese è crollata a Lecce con tante polemiche per un rigore non assegnato all'ultimo secondo, che farà molto discutere. La Cremonese è partita benissimo, è letteralmente naufragata, e Lecce viene a Napoli con questi tre punti importantissimi. Anche questa è una vittoria che ci aiuta, perché non arriva una squadra disperata. Però il fatto che la Roma abbia perso due grandi occasioni e poi abbia perso a Genova la mette in grande crisi, in condizioni di grande difficoltà, perché domenica ci sarà il prossimo turno: Como-Roma, e il Como l'ha agganciata, mentre la Juve si è portata a un punto. Dal nostro punto di vista va tutto molto bene, perché noi abbiamo messo cinque punti sulla quinta in classifica, che in questo momento è rappresentata da una tra Roma e Como, e sei sulla Juventus: la Juventus a 50 punti, il Napoli a 56, il che ci mette in una zona di comfort e di sicurezza, e ci porta un solo punto dal Milan prima del derby. Se il Milan lo perde o anche lo dovesse pareggiare, si porterebbe a più uno o più due. Più due significa che, quando torneremo dalla pausa nazionale, sapremo se saremo andati o meno a questo benedetto mondiale, un mondiale che ha già perso una concorrente, perché l'Iran, che si è qualificato, non vi parteciperà per i noti fatti internazionali. Noi affronteremo proprio il Milan al Maradona, e sarà l'occasione per poterlo scavalcare e andare al secondo posto".