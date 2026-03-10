VIDEO - Allenamento Newcastle, tocca a Tonali scegliere la musica. Sandro fa riprodurre "Sarà perché ti amo" e se la ride

Oggi alle 18:19News
di Manuel Del Vecchio

Questa sera il Newcastle affronterà il Barcellona nel match d'andata degli ottavi di Champions League; nella giornata di ieri, giorno di rifinitura, durante la sessione di allenamento aperta alla stampa è toccato a Sandro Tonali scegliere la "colonna sonora" che doveva accompagnare la squadra durante il lavoro fisico iniziale. Il centrocampista ha fatto riprodurre "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, brano che accompagna ogni pre partita delle partite del Milan a San Siro.

Un modo per omaggiare la vittoria nel derby degli ex compagni?