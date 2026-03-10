L'Aia conferma: "Braccio di Ricci in Milan-Inter valutato correttamente"

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Il tocco di mano di Ricci nel derby è valutato correttamente da Doveri" e "non c'era esigenza di on field review, perché la sala Var in linea con l'arbitro", lo spiega Mauro Tonolini, componente della CAN A e B, durante Open Var, format di DAZN, FIGC, AIA con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su DAZN ogni martedì pomeriggio. "Noi dubbi non ne abbiamo, è un braccio che rimane in sagoma e si nota addirittura un movimento a togliere il braccio di Ricci - prosegue Tonolini confermando la scelta di non assegnare il calcio di rigore all'Inter -. E' una decisione in linea con il passato, pensiamo al caso dell'anno scorso in Napoli-Inter con il tocco di mano di Dumfries. Anche in quella situazione c'è un tocco di mano, ma che non è punibile perché il braccio rimane assolutamente in sagoma". La giornata di Serie A è poi passata in rassegna per un altro tocco di braccio, quello di Malinovskyi sul tiro di Koné in Genoa-Roma non sanzionato da Colombo e Var.

"Per noi questo è un fallo di mano punibile assolutamente", dice Tonolini. "E' vero che c'è una doppia deviazione, ma non è un'attenuante - conclude -. Abbiamo un braccio sinistro che è platealmente punibile, quello alto, e in realtà lo è anche il destro. La deviazione non va a sanare la punibilità di questo intervento, Malinovskyi va in una posizione al tiro, di fatto anche il destro è un braccio che rimane fuori sagoma". (ANSA).