Dal Milan al Milan: l'Inter non perdeva una partita in Serie A proprio dal derby di andata

L’Inter ha perso una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso novembre – sempre contro il Milan – e in trasferta per la prima volta dal 25 ottobre 2025 (3-1 vs Napoli).



Milano è ancora rossonera: il Milan ha vinto ieri sera anche il derby di ritorno con lo stesso risultato dell'andata, 1-0. Se a novembre era stato Christian Pulisic a decidere il match, stavolta a segnare la rete della vittoria è stato Pervis Estupinan su assist di Youssouf Fofana. Con questo successo, il Diavolo accorcia le distanze dall'Inter che è ora è distante sette punti. Campionato riaperto? Difficile, ma sognare non costa nulla. Come riporta stamattina il Corriere della Sera, il margine è rassicurante come ha spiegato anche Max Allegri che nel post-partita ha parlato ancora una volta solo di Champions League: "L'Inter ha sette punti di vantaggio e sono tanti, sono una squadra forte. Dobbiamo essere contenti perchè abbiamo la Juve a -10, il Como a -9. Siamo arrivati a marzo nelle migliori condizioni per le contano". Davanti anche a Gerry Cardinale, che dopo il match è andato nello spogliatoio per complimentarsi con il tecnico livornese e la squadra, il Milan ha fatto un passo importante verso il ritorno in Champions: "Non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo" avverte Allegri che non vuole che i suoi ragazzi abbassino l'attenzione nemmeno dopo la vittoria nel derby. A decidere il match è stato uno dei giocatori meno attesi, vale a dire Pervis Estupinan, finora oggetto misterioso arrivato in estate dal Brighton. Partito come titolare a sinistra ad inizio stagione, l'esterno sudamericano ha perso poi il posto a favore di Davide Bartesaghi. La sua rete non è stata casuale: tutta la settimana Allegri lo ha infatti istruito a puntare Luis Henrique per metterlo in difficoltà. "E' il gol più importante della mia vita" le sue parole nel post-partita.