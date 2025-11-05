Saelemaekers: "Rinnovo? Non nascondo il mio amore per il Milan"

Alexis Saelemaekers è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione del Milan: il belga, dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma, è tornato quest'anno a Milanello per rimanere, voluto fortemente da Massimiliano Allegri che, non a caso, gli sta dando grande fiducia schierandolo sempre come titolare sulla fascia destra. Il numero 56 rossonero è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Sport Mediaset e ha parlato di questo suo ritorno oltre che di questa prima parte di stagione. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Contratto che scade nel 2027: vuoi rimanere qui a vita?

"Penso che non posso nascondere il mio amore per il Milan, ovviamente a oggi la cosa che devo fare è dare il massimo sul campo. Poi sarà la società a decidere se mi vogliono tenere. Fin quando indosserò questa maglia darò il massimo in ogni partita"