MN - Milan-Congo, partnership interrotta e poi ripristinata: i dettagli

Nella giornata odierna si è svolta l'assemblea degli azionisti del Milan atta ad approvare il bilancio del Club per la stagione 2024/25, con l’esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2025. Dai documenti visionati dalla redazione di MilanNews.it si evince che il contratto di sponsorizzazione con il Governo della Repubblica Democratica del Congo è passato attraverso fasi concitate.

Il contratto di sponsorizzazione originale, interrotto il 31 gennaio 2025, “prevedeva, dietro pagamento in via anticipata e in un’unica soluzione di un corrispettivo, la concessione da AC Milan a RDC di un pacchetto di diritti di sponsorizzazione tra cui l’inserimento del brand di RDC sul retro della maglia della prima squadra maschile del Milan per tutte le partite di campionato di Serie A e le coppe italiane”.

Il contratto in questione però è stato “risolto da AC Milan a seguito del mancato pagamento da parte di RDC del corrispettivo dovuto, e AC Milan ha promosso un arbitrato per l’ottenimento dei danni subiti dalla interruzione del contratto”.

La questione si è poi risolta nel maggio 2025, quando “le parti hanno trovato una nuova intesa, che ha portato alla temporanea sospensione del procedimento arbitrale a fronte del pagamento di un corrispettivo a tale fine a favore di AC Milan, e alla conclusione di un nuovo contratto di sponsorizzazione di durata triennale con il quale AC Milan ha messo a disposizione dello sponsor asset e servizi (diritti di sponsorizzazione) differenti rispetto a quelli concessi con il primo contratto di sponsorizzazione”.