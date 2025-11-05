Scaroni: "Uno stadio moderno faceva fatica a trovare una giustificazione economica nel farlo solo per il Milan"

vedi letture

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Ora con succede con l'area acquistata a San Donato? Non le dispiace non aver fatto uno stadio solo di proprietà del Milan?

"Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno io credo che questa nostra iniziativa su San Donato ha giocato un ruolo anche per accelerare su San Siro. Il fatto che il Club avesse un'alternativa concreta è stata un campanello d'allarme per la Municipalità di Milano. Sto parlando del bicchiere mezzo pieno: ha giocato un ruolo positivo. Noi siamo andati molto avanti su San Donato e siamo arrivati alla determinazione che uno stadio nuovo, bello, moderno ed europeo faceva fatica a trovare una giustificazione economica nel farlo solo per il Milan. Per la seconda domanda: sì, ci sarebbe piaciuto ma alla fine abbiamo vissuto insieme all'Inter per tanti anni e le cose sono sempre andate molto bene. È una convivenza che è stata di sucesso. Dal punto di vista organizzativo, lasciando perdere la rivalità in campo, noi siamo due club molto simili: quello che va bene a noi va bene anche a loro. Questa somiglianza rende la convivenza relativamente semplice: ce l'abbiamo da 70 anni e non abbiamo mai avuto un problema".

IL COMMENTO AL BILANCIO 2024-2025 DEL PRESIDENTE SCARONI

"Vi dico, senza riassumere tutto, tre cose importanti. La prima cosa è che abbiamo chiuso per il terzo anno consecutivo un bilancio in attivo, dopo che da 17 anni il Milan non chiudeva un risultato in utile. Lo considero un risultato brillante. Se io escludo diritti tv e player trading tutto il resto è aumento da 90 milioni nel 2019 a 240 milioni in quest esercizio. Tutto quello che è al di fuori da diritti tv e player trading è triplicato: un qualcosa di spettacolare, che mi dà fiducia per il futuro. Entro certi limiti prescindono dai nostri risultati sportivi: ci permettono di passare anni tristi come questo che stiamo vivendo senza Champions League. Nel Player trading abbiamo incassato negli ultimi 4 anni 62 milioni. L'Inter ne ha incassati 202, il Napoli 193. Che vuol dire? Che abbiamo bisogno meno di altri clubs di vendere giocatori per far quadrare il bilancio. È un po' meno vero per il bilancio che si è appena concluso, perché la vendita di Reijnders ci ha dato una grande plusvalenza".